Reuters: Помпео предупреждает Германию о последствиях приобретения оборудования Huawei

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты стремятся проинформировать своих международных партнеров о рисках, связанных с использованием оборудования Huawei в сетях 5G,

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты стремятся проинформировать своих международных партнеров о рисках, связанных с использованием оборудования Huawei в сетях 5G, однако союзники будут принимать свои собственные независимые решения относительно приобретения продукции и установления оборудования Huawei, — сообщает Девид Бранстром в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

После встречи со своим немецким коллегой Хейко Маасом Помпео сказал, что Соединенным Штатам, возможно, придется блокировать доступ к данным американских граждан или информации, касающейся национальной безопасности страны, в сети интернет для Германии, если ФРГ будет использовать оборудование Huawei в беспроводных сетях 5G

«Они будут принимать свои собственные независимые решения, однако мы будем открыто говорить с ними о рисках … а в случае с Huawei проблема заключается в том, что невозможно избежать последствий шпионских действий корпорации внутри сети 5G», — сказал Помпео.

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Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положенияДональд Трампуникаций из-за угроз национальной безопасности.