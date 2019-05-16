Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США из-за угроз в сфере телекоммуникаций

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Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере коммуникаций из-за угроз национальной безопасности. Согласно подписанному указу, в США запрещается использование иностранного телекоммуникационного оборудования, представляющего риск для национальной безопасности страны, информирует enovosty.com/news.

В документе говорится, что приобретение либо применение коммуникационных технологий, произведенных в Соединенных Штатах Америки, предприятиями, принадлежащими потенциальным иностранным врагам, расширяет возможности противников по созданию и эксплуатации уязвимостей в информационных и коммуникационных системах США, что может представлять существенную угрозу внешней политике, национальной безопасности и экономике страны.

На сайте министерства торговли сообщается, что чрезвычайное положение вводится сроком на один год. Через год указ может быть пересмотрен. Названия компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в тексте документа не сообщаются. Однако стало известно, что в черный список после изданного указа попадет корпорация Huawei и 70 аффилированных с ней компаний.

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