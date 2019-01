В США напали на китайскую делегацию (ВИДЕО)

Неизвестный мужчина совершил нападение на кортеж китайской делегации неподалеку от Белого дома. В результате нападения офицер секретной службы США получил серьезную травму. К счастью, никто из представителей делегации не пострадал.

В Вашингтоне неизвестный совершил нападение на кортеж китайской делегации, — сообщает Девид К. Ли в издании NBC, информирует enovosty.com/news.

В результате нападения офицер секретной службы США был ранен. Как сообщается, “инцидент произошел на углу улиц 17th Street NW и F Street в 12:55 всего в нескольких кварталах от Белого дома. Когда прибыли медработники, офицер сидел на улице и был позже доставлен в больницу. Его травма была сочтена серьезной, но не опасной для жизни”.

Секретная служба США сообщила, что неизвестный пересек полицейские ограждения и напал на сотрудника полиции после попытки «помешать продвижению» кортежа «на временно перекрытой территории».

Sources say Chinese motorcade was involved in the incident and @secretservice officer was injured but not struck by a vehicle pic.twitter.com/AhQAahadkn

— Kelly O'Donnell (@KellyO) 30 января 2019 г.