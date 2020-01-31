США планируют разместить в Ираке ЗРК «Patriot», — The Washington Times

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США планируют разместить в Ираке ЗРК «Patriot» для защиты американских военнослужащих после ракетного обстрела иранскими силами военных баз США

В Пентагоне сообщили о намерении разместить на американских военных базах в Ираке ЗРК «Patriot» для защиты американских военнослужащих. Это решение было принято после ракетного обстрела иранскими силами военных баз США. Об этом сообщает Майк Гленн в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Министр обороны Марк Т. Эспер сказал, что США необходимо получить разрешение правительства Ирака на размещение ЗРК «Patriot» на территории страны.

«Мы хотим убедиться, что у нас есть разрешение правительства принимающей страны. Это один из вопросов, над которым мы работаем», — сказал Эспер.

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В дополнение к размещению ЗРК «Patriot» на американских военных базах Пентагон планирует модернизировать защитные шлемы, чтобы обезопасить американских военных от сотрясающей ударной волны, которая часто может быть причиной черепно-мозговых травм.

Напомним, ранее сообщалось, что число военнослужащих, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы во время обстрела Ираном баз США растет