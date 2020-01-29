Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, — The Washington Times
В Пентагоне сообщили, что число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет
В Пентагоне сообщили об увеличении числа военнослужащих, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы во время ракетного обстрела американских военных баз в Ираке иранскими силами. Об этом сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.
Ранее говорилось, что число военнослужащих, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы, составляло 34 человека. «К сожалению, пока это только предварительная информация и данные могут измениться.
Мы будем публиковать обновленную информацию по мере ее появления», — сказал официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл
Изначально сообщалось, что в результате обстрела американских баз иранскими войсками ни один американский солдат не был убит. Однако позже появилась информация о многочисленных ранениях американских военнослужащих