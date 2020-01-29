Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, — The Washington Times

Главная » Последние новости » Новости мира » Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, - The Washington Times Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, - The Washington Times

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В Пентагоне сообщили, что число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет

В Пентагоне сообщили об увеличении числа военнослужащих, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы во время ракетного обстрела американских военных баз в Ираке иранскими силами. Об этом сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Ранее говорилось, что число военнослужащих, получивших тяжелые черепно-мозговые травмы, составляло 34 человека. «К сожалению, пока это только предварительная информация и данные могут измениться.

Мы будем публиковать обновленную информацию по мере ее появления», — сказал официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл

Изначально сообщалось, что в результате обстрела американских баз иранскими войсками ни один американский солдат не был убит. Однако позже появилась информация о многочисленных ранениях американских военнослужащих