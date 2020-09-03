«Ничего личного, только бизнес»: Ёлкин меткой карикатурой изобразил скандал вокруг «Северного потока-2»

Главная » Последние новости » Новости мира » "Ничего личного, только бизнес": Ёлкин меткой карикатурой изобразил скандал вокруг "Северного потока-2" "Ничего личного, только бизнес": Ёлкин меткой карикатурой изобразил скандал вокруг "Северного потока-2"

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Ангела Меркель продолжает защищать газопровод "Северный поток-2"

После информации о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили печально известным веществом «Новичок», мир потребовал ввести санкции против «Северного потока-2». В частности, с таким заявлением выступил американский сенатор Том Коттон, который потребовал привлечь русских к ответственности. После этого скандала известный карикатурист Сергей Ёлкин задался вопросом, как бы российско-германские отношения не вылетели в трубу:, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что сама немецкая «железная леди» Ангела Меркель не торопиться отказаться от реализации проекта и говорит, что «Северный поток-2» всё же будет достроен. По крайней мере, такое заявление она сделала накануне, до того, как появилась информация о «Новичке».