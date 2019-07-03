В Норвегии сообщили об отсутствии аномально высокого уровня радиации в районе пожара на российской подводной лодке

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Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд сообщил, что на данный момент аномально высоких уровней радиации в районе трагедии не обнаружено

Норвежские власти заявили, что на данный момент аномально высоких уровней радиации не обнаружено, — сообщает Гвлэдис Фоуче в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Данное заявление было сделано после того, как в России произошел пожар на атомной подводной лодке, в результате которого погибли 14 моряков. «Мы провели проверки, и пока не обнаружили высокий уровень радиации в районе трагедии», — сказал Reuters директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд. Он также отметил, что его агентство пристально следит за поступающей информацией о пожаре на подводной лодке.

Ранее сообщалось, что российские СМИ подозревают, что моряки погибли не на глубоководном аппарате АС-12, а во время пожара на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», которая оснащена ядерным реактором. Кроме того, сообщалось, что при пожаре на атомной подлодке Северного флота РФ погибли семь капитанов первого ранга

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