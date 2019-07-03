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Reuters: Россию обвиняют в сокрытии подробностей пожара на атомной подводной лодке

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Российские СМИ обвиняют чиновников в том, что они не раскрывают настоящих подробностей аварии на борту атомной подводной лодки, а необходимость следить за норвежскими заявлениями об уровне радиации содрогает тех, кто помнит сокрытие информации о трагедии на Чернобыльской АЭС

Российские СМИ обвиняют чиновников в том, что они не раскрывают настоящих подробностей аварии на борту атомной подводной лодки, в результате которой погибли 14 моряков, — сообщает Том Балмфорт в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В России заявили, что моряки погибли в результате пожара на глубоководном аппарате при проведении научно-исследовательской миссии. Тип судна не был указан. Также было представлено мало деталей об обстоятельствах трагедии, помимо того, что глубоководный аппарат находился в российских территориальных водах и пожар был потушен.

«На данный момент абсолютно ничего не известно — кто, что … Я не понимаю одну вещь: почему прошел день, и только сейчас они сделали заявление о погибших. Почему мы не знаем их имен?», — сказал ведущий Радиостанция Эхо Москвы Евгений Бунтман.

Новостной сайт «Белл», часто критикующий правительство, написал: «Почти день без информации об аварии на ядерном объекте, а необходимость следить за норвежскими заявлениями об уровне радиации содрогает тех, кто помнит Чернобыльскую АЭС»

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Reuters: Россию обвиняют в сокрытии подробностей пожара на атомной подводной лодке

Кроме того, российские СМИ подозревают, что моряки погибли не на глубоководном аппарате АС-12, а во время пожара на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье». На вопрос журналистов, был ли на борту судна ядерный реактор, представитель Кремля сообщил, что информация о подводной лодке засекречена и посоветовал обратиться в Министерство обороны. Во вторник радиостанция РБК со ссылкой на анонимный военный источник сообщила, что подводная лодка АС-12 была оснащена ядерным реактором и предназначена для проведения специальных операций на самых больших глубинах.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на атомной подлодке Северного флота РФ погибли семь капитанов первого ранга


Автор: Оксана Ельченко
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