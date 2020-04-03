В Британии продолжает расти смертность от COVID-19

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В Британии продолжает расти смертность от COVID-19. За сутки число умерших увеличилось на 23%

В Великобритании за последние сутки число умерших от COVID-19 выросло на 684 человека (на 23%) и составило 3605 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Медицинский директор Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис заявил, что высокий уровень смертности будет наблюдаться еще «несколько недель».

Ранее сообщалось, что у британского премьер-министра Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Джонсон самоизолировался и сейчас находится в своей резиденции