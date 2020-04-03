Стало известно, как COVID-19 повлиял на глобальные поставки продовольствия

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COVID-19 нарушил глобальные поставки продовольствия, а из-за оттока трудовых мигрантов в Европе некому собирать клубнику, спаржу и другую сельскохозяйственную продукцию

Пандемия коронавируса нарушила глобальные поставки продовольствия. Об этом сообщает Гас Тромпиц в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Многие производители мяса и молочных продуктов, а также фермеры, выращивающие фрукты и овощи, изо всех сил пытаются поставлять продукты питания в продуктовые магазины вместо ресторанов. Ритейлеры и официальные органы заявляют, что дефицита не существует. Хлебобулочные и макаронные фирмы в Европе и Северной Америке увеличили производство.

Продовольственные компании говорят, что панические покупки уменьшаются, поскольку домашние хозяйства уже запаслись минимальным количеством необходимых продуктов питания и приспосабливаются к карантинным мерам. Тем не менее, материально-техническое обеспечение доставки продовольствия от фермеров к потребителям все больше усложняется.

В краткосрочной перспективе отсутствие авиаперевозок и нехватка грузовиков подрывает поставки свежих продуктов. В долгосрочной перспективе существующие проблемы могут привести к нехватке и росту цен на основные сельскохозяйственные продукты

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В то же время, из-за оттока трудовых мигрантов в Европе некому собирать клубнику, спаржу и другую сельскохозяйственную продукцию. На сегодня в ЕС дефицит рабочей силы составляет 200 000 человек.