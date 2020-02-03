Иран готов к сотрудничеству с ЕС для решения проблем по ядерному соглашению, — Reuters

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Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Иран готов к сотрудничеству с ЕС для решения проблем по ядерному соглашению

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с главой МИД стран ЕС Джозепом Борреллом сообщил, что Иран готов сотрудничать с Европейским союзом для решения вопросов, связанных с многосторонним ядерным соглашением 2015 года. Об этом сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Исламская Республика Иран по-прежнему готова к взаимодействию и сотрудничеству с Европейским союзом для решения проблем. И когда противоположная сторона начнет полностью выполнять свои обязательства, тогда и Иран вернется к выполнению своих обязательств», — сказал Рухани.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани отклонил идею подписания «сделки Трампа» и призвал Вашингтон вернуться к соглашению СВПД 2015 года

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