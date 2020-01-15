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Иран отклонил идею подписания «сделки Трампа»

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Президент Ирана отклонил идею подписания «сделки Трампа»

Президент Ирана Хасан Рухани отклонил предложение президента США Дональда Трампа о новом соглашении по урегулированию ядерного спора. Об этом сообщает Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, который охарактеризовал Дональда Трампа как профессионала по заключению соглашений, призвал Трампа заменить ядерное соглашение Ирана 2015 года новым договором по ядерной программе, чтобы гарантировать отказ Тегерана от разработки атомного оружия.

Трамп сказал, что согласен с Джонсоном и «сделка Трампа» должна заменить ядерное соглашение Ирана 2015 года. Однако президент Ирана Хасан Рухани отказался от заключения новой сделки и призвал Вашингтону вернуться к соглашению 2015 года.

Иран отрицает какое-либо намерение создать ядерное оружие и заявляет, что он прекратит нарушать соглашение 2015 года, если Вашингтон отменит санкции. «Вся наша деятельность находится под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — сказал Рухани.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран увеличивает уровень обогащения ураном, на что Евросоюз выразил «сильную обеспокоенность»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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