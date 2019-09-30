Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Пешеходные мосты для животных

Все фото »

Новости мира

30.09.2019 г.
22:00Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
21:04"Тупое писклявое ...": в России в очередной раз написали оскорбительные надписи в адрес Путина
20:53Центральную Европу накрыли мощные ураганы: подробности (ВИДЕО)
19:57Assocuated Press: Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать "жесткий" Brexit
19:16Reuters: США усилили санкции против "шеф-повара Путина"
16:32Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)
15:00Почему «маленькие войны» США станут еще более смертоносными в будущем
Все новости мира

Аналитика

30.09.2019

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ...
30.09.2019

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Вместо ранее обещанного старой властью сокращения количества налогов, новая власть предлагает сразу несколькими законопроектами ввести существенные изменения ...
28.09.2019

Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?

Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Ситуация с контролем над украинской столицей временно поставлена на паузу. Во многом из-за того, что в Офисе Президента (ОП) Владимира Зеленского пока ...

Последние новости

30.09.2019 г.
23:00 Украина пытается договориться с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки
22:45 ВСУ закупит для снайперов новые боеприпасы, произведенные в Украине
22:30 В ближайшие 5 лет еще 14 стран станут безвизовыми для украинцев
22:20 Пять фактов о сне и его влиянии на жизнь и здоровье
22:15 Венгерские автомастера "прокачали" Mercedes-Benz S-Class до самого мощного авто в мире (ВИДЕО)
22:00 Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
21:57 В Украине планируют изменить пенсионный возраст для женщин: подробности
21:43 В столице пассажир метро обезвредил мужчину с ножом
21:34 Когда мы станем счастливее? - психолог
21:28 На домах в российских городах появляются надписи с призывом вернуть Крым Украине
21:04 "Тупое писклявое ...": в России в очередной раз написали оскорбительные надписи в адрес Путина
20:53 Центральную Европу накрыли мощные ураганы: подробности (ВИДЕО)
20:38 Ситуация в оккупированном Крыму ухудшилась: что известно
20:19 Правительство планирует усиленно развивать туризм
19:57 Assocuated Press: Британские оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать "жесткий" Brexit
19:35 В Черкассах из-за распыления в подвале химикатов эвакуировали жителей многоэтажки
19:16 Reuters: США усилили санкции против "шеф-повара Путина"
18:54 Александр Охрименко рассказал о возможности увеличения инвестиций в украинскую экономику
18:39 Киберполиция пресекла деятельность хакеров, перерегистрировавших арестованное имущество
18:17 Стали известны продукты, препятствующие похудению
18:01 Кличко пошел судом на Богдана
17:58 Единственный в Украине Центр инфекционных поражений нервной системы выгоняют на улицу
17:34 Почему цены в Украине не падают вслед за долларом
17:18 Кабмин планирует уменьшить дефицит госбюджета в 2024 году до 1,5% ВВП
16:55 В Украине перестанут принимать часть денег: подробности
16:46 Стоимость аренды гектара земли вырастет в два раза - Кабмин
16:32 Армия США провела успешные военные учения в Германии (ФОТО)
16:03 Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка
15:40 Гончарук планирует добиться увеличения экономического роста на 40%
15:15 В США белка подбежала к женщине и потянула за ногу, чтобы спасти своего раненого детеныша
15:02 Нынешний отопительный сезон мы пройдём более чем комфортно, - Злой Одессит
15:00 Почему «маленькие войны» США станут еще более смертоносными в будущем
14:45 “Уже неактуально!”: Украинцам предлагают отменить переход на зимнее время
14:40 Американский CNN составил список самых популярных туристических городов Украины
14:30 В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля
14:15 США срочно направили в Крым два военных самолета-разведчика
14:06 Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, с 1 октября в области начнутся отключения электроэнергии, - директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай
14:02 Какие привычки характерны для долгожителей?
14:00 Страшная трагедия в Одесской области: подросток случайно застрелил своего друга из ружья деда
13:45 В Нацполиции рассказали, какие машины угоняют чаще всего
13:31 Налоговая реформа проводится в интересах Коломойского, – Беленький
13:30 На Новый год украинцам дадут почти неделю отдыха: опубликован список выходных и праздничных дней
13:15 Спутниковые снимки показали, что авианосец США попал в «ловушку» пяти китайских военных судов (ФОТО)
13:06 Удачный митинг: В России запахло Майданом, - Ганапольский
13:02 Украина и МВФ: Гончарук развеял "зраду"
13:00 В США отказались от идеи внедрения ИИ в системы управления вооружением
13:00 На пороге больших перемен: В Украине легализуют казино и добычу янтаря
12:52 Демарш в ПАСЕ: Названы страны, которые подали Украине руку помощи
12:50 Обнаружили существо, которое одновременно имеет три пола
12:49 Громаднейшие трудности для Украины: Какими проблемами чревато поглощение Россией Беларуси
12:45 Строительство газопровода Nord Stream 2 обойдется на несколько миллионов долларов дороже, чем планировалось
12:30 Диетологи назвали фрукт, который предотвращает появление сахарного диабета
12:26 Молодая глава делегации ПАСЕ обескуражила заявлением о России
12:18 Нет ресурсов: Генерал пояснил, как положить конец имперским амбициям России
12:15 Опубликован список самых грязных городов Украины
12:00 400 убийств в день: 7 причин, по которым Латинская Америка является самым опасным регионом в мире
11:57 Назвали случаи, когда не стоит верить в диагноз «рак»
11:53 Рынок земли: Гончарук рассказал, как в Украине будут бороться с огромной угрозой
11:27 Курс доллара в Украине будет расти в два этапа
11:17 На побегушках: Почему Лукашенко решил сыграть в игры Путина?
Все новости »

Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Инфляция растет, и жители Ирана настолько скованы, что не могут больше ходить в кино или покупать ковры.

Президент Дональд Трамп настаивал на том, что его наносящие ущерб экономические санкции, якобы направленные против руководства страны, помогут защитить и улучшить жизнь иранского народа. Но они не работают.
В ноябре 2018 года США наложили волны санкций «максимального давления» на руководство Ирана, включая его верховного лидера и высших должностных лиц — и не достигли своей цели проверки ядерной программы режима.
Вместо этого от экономического давления страдают обычные иранцы. Инфляция растет, и граждане находят, что их доход стал настолько ограничен, что они больше не могут позволить себе ходить в кино или покупать ковры в свои дома. Все, кто говорил с журналистами, сказали, что не увидели никакой положительной стороны в санкциях, но они влияют на каждый аспект их повседневной жизни, информирует enovosty.com/news.

Инфляция в Иране находится на высоком уровне: сейчас 1 доллар стоит 115 000 иранских риалов. Это фото, на котором изображено 130 000 риалов, стоит $ 1,13.

Inflation is at a high in Iran, with $1 being worth 115,000 Iranian rials right now. This photo — which shows 130,000 rials — is worth $1.13.
Фотография иранских банкнот.

Два года назад 1 доллар стоил 30 000 риалов.

Администрация Трампа в ноябре 2018 года вновь ввела запрет на ввоз персидских ковров иранского происхождения, оставив некогда многолюдные ковровые рынки пустыми. Многие иранцы не могут позволить себе покупать ковры, а иностранцы сталкиваются с трудностями при их экспорте.

Читайте: Нацбанк снижает учетную ставку до 16,5% годовых

The Trump administration in November 2018 re-imposed the ban on importing Persian
Внутри почти пустого коврового базара в Тебризе, Иран.

Хашем Сехаватманд, который с юных лет занимается продажей ковров в городе Тебриз, говорит, что никогда не сталкивался с таким падением бизнеса, как этот.

Hashem Sekhavatmand, who has been selling carpets in the city of Tabriz since his teenage years, says he's never experienced a business downfall like this before.
Хашем Сехаватманд на базаре в Тебризе, Иран.

Персидские ковры не должны иметь ничего общего с политическим эмбарго.

Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
Продавец ковров в Тебризе, Иран. 

Но теперь все меньше иранцев могут пойти в кино, потому что санкции США сжимают их кошельки.

But fewer and fewer Iranians can go now because US sanctions have squeezed their disposable income.
Внутри почти пустого кинотеатра в Howeize Cinema в Мешхеде.

Иран не импортировал никаких голливудских фильмов после Исламской революции 1979 года, но это не помешало санкциям США повлиять на киноиндустрию страны. Инфляция в стране сократила бюджеты отрасли и возможности выхода на международный рынок.

Iran hasn't imported any Hollywood films since the 1979 Islamic Revolution, but that hasn't stopped US sanctions from affecting the country's movie industry. Inflation in the country has slashed the industry's budgets and ability to market internationally, Variety reported earlier this year.
Пустой коридор внутри кинотеатра в Мешхеде, Иран.

Все больше молодых иранцев увлекаются скейтбордингом, который считается западным видом спорта. Теперь им трудно найти аксессуары и тренеров для своего вида спорта.

More and more young Iranians are getting into skateboarding, which is considered a western sport. They're finding it hard to source accessories and coaches for their sport.
Молодые скейтбордисты в парке Нахьолбалаге, Тегеран. 

«У Ирана нет местных брендов для скейтбординга, и поскольку наша страна сейчас находится под санкциями, очень трудно импортировать что-либо с Запада», — сказал Business Insider одна из скейтбордистов Негин Баги. Она добавила, что аксессуары для скейтбординга трудно найти и они дорого стоят.

Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
Негин Баги в парке Нахьолбалаге.

Однако упавшая валюта Ирана сделала его более дешевой страной для туристов. Многие рынки в туристических районах в основном заняты туристами.

Iran's fallen currency has, however, made it a cheaper country for tourists. Many bazaars in touristic areas are mostly occupied by tourists.
Реза базар в Мешхеде, Иран.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, в начале этого месяца обвинил США в «преднамеренном нацеливании на простых граждан» и назвал это «экономическим терроризмом, незаконным и бесчеловечным».

Mohammad Javad Zarif, Iran's foreign minister, accused the US earlier this month of
Джавад Зариф

Антиамериканские настроения можно также увидеть вокруг многих иранских городов, а стена возле бывшего посольства США в Тегеране здесь покрыта антиамериканскими надписями. Граждане Ирана не могут не видеть их, независимо от того, согласны они или нет.

Anti-US sentiment can also be seen around many Iranian cities, and the wall outside the former US embassy in Tehran here is plastered with anti-US murals. Iranian citizens can't avoid seeing them, whether or not they agree.
Изображение оружия возле бывшего посольства США в Тегеране.

Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 673

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Роман Безсмертный: Нам противостоит крупный шулер, цель которого уничтожение Украины как государства
Все статьи


Читайте также

Написавший жалобу на Трампа разведчик находится под федеральной защитой
 Карточный домик рушится: Разговоры Путина и Трампа могут рассекретить
Трамп желает встречи со своим разоблачителем
 Угрозу импичмента Трампа из-за Украины высмеяли в новом выпуске популярного американского шоу (ВИДЕО)
В Иране заявили, что в случае военного конфликта с Тегераном "от Израиля ничего не останется"
 Почти половина американцев поддерживает импичмент Трампа
Иран попросил США и другие западные страны немедленно покинуть Персидский залив
 Трамп обнародовал предвыборный ролик, в котором фигурируют Зеленский, Порошенко и Байден
Загрузка...

Армия

Гранатомет AT4 (США-Швеция)
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Вертолет Agusta A 129 «Mangusta» (Италия)
Танк М60 (США)
Вся армия    >>

Персоны

Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Николай
ЛАГУН
Михаил
СААКАШВИЛИ
Эммануэль
МАКРОН
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 