Инфляция растет, и жители Ирана настолько скованы, что не могут больше ходить в кино или покупать ковры.

Президент Дональд Трамп настаивал на том, что его наносящие ущерб экономические санкции, якобы направленные против руководства страны, помогут защитить и улучшить жизнь иранского народа. Но они не работают.

В ноябре 2018 года США наложили волны санкций «максимального давления» на руководство Ирана, включая его верховного лидера и высших должностных лиц — и не достигли своей цели проверки ядерной программы режима.

Вместо этого от экономического давления страдают обычные иранцы. Инфляция растет, и граждане находят, что их доход стал настолько ограничен, что они больше не могут позволить себе ходить в кино или покупать ковры в свои дома. Все, кто говорил с журналистами, сказали, что не увидели никакой положительной стороны в санкциях, но они влияют на каждый аспект их повседневной жизни, информирует enovosty.com/news.