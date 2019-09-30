Заброшенные рынки и пустые кинотеатры: как влияют санкции Трампа на Иран (ФОТО)
Инфляция растет, и жители Ирана настолько скованы, что не могут больше ходить в кино или покупать ковры.
Президент Дональд Трамп настаивал на том, что его наносящие ущерб экономические санкции, якобы направленные против руководства страны, помогут защитить и улучшить жизнь иранского народа. Но они не работают.
В ноябре 2018 года США наложили волны санкций «максимального давления» на руководство Ирана, включая его верховного лидера и высших должностных лиц — и не достигли своей цели проверки ядерной программы режима.
Вместо этого от экономического давления страдают обычные иранцы. Инфляция растет, и граждане находят, что их доход стал настолько ограничен, что они больше не могут позволить себе ходить в кино или покупать ковры в свои дома. Все, кто говорил с журналистами, сказали, что не увидели никакой положительной стороны в санкциях, но они влияют на каждый аспект их повседневной жизни, информирует enovosty.com/news.
Инфляция в Иране находится на высоком уровне: сейчас 1 доллар стоит 115 000 иранских риалов. Это фото, на котором изображено 130 000 риалов, стоит $ 1,13.
Фотография иранских банкнот.
Два года назад 1 доллар стоил 30 000 риалов.
Администрация Трампа в ноябре 2018 года вновь ввела запрет на ввоз персидских ковров иранского происхождения, оставив некогда многолюдные ковровые рынки пустыми. Многие иранцы не могут позволить себе покупать ковры, а иностранцы сталкиваются с трудностями при их экспорте.
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Внутри почти пустого коврового базара в Тебризе, Иран.
Хашем Сехаватманд, который с юных лет занимается продажей ковров в городе Тебриз, говорит, что никогда не сталкивался с таким падением бизнеса, как этот.
Хашем Сехаватманд на базаре в Тебризе, Иран.
Персидские ковры не должны иметь ничего общего с политическим эмбарго.
Продавец ковров в Тебризе, Иран.
В Иране нет баров или клубов, поэтому кино — один из самых популярных досугов среди иранцев.
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Howeize Cinema в Мешхеде, Иран.
Но теперь все меньше иранцев могут пойти в кино, потому что санкции США сжимают их кошельки.
Внутри почти пустого кинотеатра в Howeize Cinema в Мешхеде.
Иран не импортировал никаких голливудских фильмов после Исламской революции 1979 года, но это не помешало санкциям США повлиять на киноиндустрию страны. Инфляция в стране сократила бюджеты отрасли и возможности выхода на международный рынок.
Пустой коридор внутри кинотеатра в Мешхеде, Иран.
Все больше молодых иранцев увлекаются скейтбордингом, который считается западным видом спорта. Теперь им трудно найти аксессуары и тренеров для своего вида спорта.
Молодые скейтбордисты в парке Нахьолбалаге, Тегеран.
«У Ирана нет местных брендов для скейтбординга, и поскольку наша страна сейчас находится под санкциями, очень трудно импортировать что-либо с Запада», — сказал Business Insider одна из скейтбордистов Негин Баги. Она добавила, что аксессуары для скейтбординга трудно найти и они дорого стоят.
Негин Баги в парке Нахьолбалаге.
Однако упавшая валюта Ирана сделала его более дешевой страной для туристов. Многие рынки в туристических районах в основном заняты туристами.
Реза базар в Мешхеде, Иран.
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, в начале этого месяца обвинил США в «преднамеренном нацеливании на простых граждан» и назвал это «экономическим терроризмом, незаконным и бесчеловечным».
Джавад Зариф
Антиамериканские настроения можно также увидеть вокруг многих иранских городов, а стена возле бывшего посольства США в Тегеране здесь покрыта антиамериканскими надписями. Граждане Ирана не могут не видеть их, независимо от того, согласны они или нет.