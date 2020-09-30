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16:52 Президент Азербайджана Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
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В США фондовый рынок отреагировал на дебаты Трампа-Байдена, — Fox News

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В США фондовый рынок отреагировал на дебаты Трампа-Байдена увеличением фьючерсов на акции

В США фьючерсы на акции поднялись после завершения первых дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Атмосфера дебатов, как и ожидалось, была антагонистической. Но дебаты были важны для избирателей, все еще не решивших, кто лучше справится с многочисленными кризисами, охватившими страну

Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность, поскольку в США и других странах снова растет число случаев заражения COVID-19.

В США фондовый рынок отреагировал на дебаты Трампа-Байдена, — Fox News

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Индекс Dow Jones увеличился на 290.39 пунктов (1,06%). Индекс S&P 500 поднялся на 26.27 пунктов (0,79%).

Ранее сообщалось, что США и Греция призывают к мирному решению споров в Средиземноморье


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 209

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