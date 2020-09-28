США и Греция призывают к мирному решению споров в Средиземноморье, — Reuters

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США и Греция призывают к мирному решению споров в Средиземноморье и считают, "что вопросы делимитации морских пространств должны решаться мирным путем в соответствии с международным правом"

Соединенные Штаты Америки и Греция призвали к мирному разрешению споров в восточном Средиземноморье. Заявление было сделано во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Союзники по НАТО Греция и Турция согласилась возобновить переговоры по решению проблемных вопросов, связанных с морскими территориями, которые, как ожидается, богаты на нефть и газ. «Соединенные Штаты и Греция … подтвердили свою веру в то, что вопросы делимитации морских пространств должны решаться мирным путем в соответствии с международным правом», — сказали представители США и Греции. Помпео ранее заявлял, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» действиями Турции в восточном Средиземноморье.

Соединенные Штаты также надеются укрепить свои энергетические связи с Грецией. Афины уже импортируют большие объемы сжиженного природного газа из США (СПГ) и разрабатывают плавучую установку для хранения и регазификации СПГ у порта Александруполис, которая, как ожидается, будет направлять газ в Болгарию через трубопровод Interconnector Греция — Болгария (IGB), а оттуда в Центральную Европу к началу 2023 года.

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Помпео и министр развития Греции Адонис Георгиадис также подписали соглашение о науке и технологиях. Обе страны хотят сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, 5G и приватизации стратегической инфраструктуры.