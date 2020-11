ВВС Великобритании получили очередные F-35B Lightning II

Очередные три самолета F-35B Lightning II с коротким взлетом и вертикальной посадкой недавно отправились с завода Lockheed Martin в Соединенное Королевство.

В пятничном пресс-релизе офицер авиации, командующий группой № 1 Королевских ВВС, Аллан Маршалл сказал, что новые малозаметные истребители увеличат британский флот до 21 F-35.

«С нетерпением жду их прибытия в Великобританию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Согласно веб-сайту британских ВВС, боевой самолет F-35B Lightning в настоящее время работает вместе с Typhoon. Многофункциональная машина Lightning способна одновременно выполнять задачи класса «воздух-поверхность», радиоэлектронной борьбы, сбора разведывательной информации и полета «воздух-воздух».

Истребитель пятого поколения сочетает в себе передовые датчики и системы управления полетами с малозаметной технологией, или «невидимостью», что позволяет ему действовать незамеченным во враждебном воздушном пространстве. Его встроенные датчики, объединение датчиков и передача данных обеспечивают пилоту беспрецедентную ситуационную осведомленность. Пилот может обмениваться информацией, собранной самолетом, с другими платформами, используя защищенные каналы передачи данных, и / или использовать эту информацию для применения оружия или электронных средств.

Возможности укороченного взлета и вертикальной посадки (STOVL) Lightning позволяют ему работать с новых авианосцев класса «Королева Елизавета» и кораблей союзных стран, а также с коротких взлетно-посадочных полос.

Our next 3 F-35B Lightning II aircraft have departed the @LockheedMartin factory flown by pilots from @OC617Sqn and @OC207Sqn. This increases the UK fleet to 21 F-35s thanks to @DefenceES @theF35JPO and many others. Looking forward to their arrival in the UK over the coming days. pic.twitter.com/BkpkV30fhP

— AOC 1 Gp (@AlMarshallRAF) November 27, 2020