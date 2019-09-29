«Величайшая кража интеллектуальной собственности в истории человечества»: США обвиняют Китай в воровстве американских технологий

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Официальные лица США неоднократно предупреждали о все более изощренных военных технологиях Китая, которые Пекин заимствует у других стран

Кража интеллектуальной собственности Китаем как гражданской, так и военной, уже давно не является секретом. От предполагаемых попыток взлома шведского оператора связи Ericsson до кражи информации, связанной с F-22 и F-35, зафиксировано несколько случаев, когда Китай получил доступ к иностранным технологиям или пытался сделать это, информирует enovosty.com/news.

Есть много примеров того, как китайские военные системы подозрительно похожи на американские системы — среди них беспилотник F-22 и MQ-9 Reaper. Другие элементы этих китайских систем — программное обеспечение, технологии и рабочая сила, используемые для их эксплуатации — пока не соответствуют американским военным.

На саммите по национальной кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США министра обороны Марк Эспер предупредил, что Китай причастен к «величайшему воровству интеллектуальной собственности в истории человечества».

Эспер предостерег европейских союзников от выдачи разрешения китайским компаниям создавать кибер-сети 5G в своих странах, предупредив, что это может поставить под угрозу конфиденциальную информацию национальной безопасности.

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«Каждая китайская компания является потенциальным соучастником спонсируемой государством пекинской кампании по краже технологий», — сказал он, подчеркнув интеграцию в Китае гражданских и военных технологий, область, в которой Пекин превосходит США.

«Китай систематически прибирает к рукам американские технологии как с помощью традиционных средств шпионажа, так и путем законных инвестиций в компании», — сказал изданию Инсайдер директор Азиатско-тихоокеанской программы безопасности Даниэль Климан.

«Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют военно-технологическое превосходство, но ясно, что это ненадолго», — сказал Климан.

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J-20 PLA ​​очень похож на F-22 Raptor ВВС США

Стелс-истребители китайских ВВС J-20 на авиашоу в Чжухай в Чжухай, провинция Гуандун, 11 ноября 2018 года. REUTERS / Stringer

Как сообщает Popular Mechanics, Chengdu J-20 является одним из самолетов, который был спроектирован с использованием конфиденциальных данных американских разработчиков.

Су Бин, китайский национальный и аэрокосмический предприниматель, признал себя виновным в кибершпионаже в 2016 году. Он и соучастники шпионили за разработками США в отношении новых самолетов F-35 и F-22.

Майкл Кофман, старший аналитик исследовательского центра CNA, в прошлом году сказал изданию Insider, что он подозревает, что «J-20, вероятно, имеет отличную авионику и программное обеспечение, но, китайцы делают отвратительные двигатели».

Китайский самолет Шэньян J-31 поразительно похож на американский F-35



Китайский истребитель J-31. REUTERS / Алекс Ли, REUTERS / U.S. Фото ВВС / Рэнди Гон /

Шэньян J-31 все еще находится в стадии разработки, но, вероятно, заменит истребитель J-15, по крайней мере, на авианосцах. У J-15 было множество проблем, в том числе несколько аварий со смертельным исходом.

J-31 является вторым самолетом-невидимкой Народно-освободительной армии, и его впервые представили в 2014 году. Широко распространено предположение, что J-31 спроектирован по планам F-35 компании Lockheed Martin, хотя Китай традиционно опровергал эти заявления.

Беспилотный летательный аппарат класса Caihong, в том числе CH-4 и CH-5, похож на американские беспилотники MQ-9 Reaper

MQ-Reaper на авиабазе Creech в Неваде, 25 июня 2015 года. Старший летчик Кори Д. Пейн / ВВС США

Хотя нет никаких конкретных доказательств того, что китайский дизайн является результатом шпионажа или кражи, визуальное сходство невозможно отрицать — камеры на носу на CH-4B, а также места для внешних боеприпасов такие же, как на американском MQ-9 Reaper. Издание, “Популярная механика” в 2016 году, назвало два самолета «идентичными».

Дизайнер беспилотников Ши Вэнь из Китайской академии аэрокосмической аэродинамики сказал China Daily три года назад, что модель CH-5 «может выполнять любые операции, которые может выполнять MQ-9 Reaper».

Но опять же, китайские технологии и технические характеристики, вероятно, не соответствуют американским аналогам.

Транспортный самолет Y-20 ВВС Китая имеет конструктивное сходство с C-17 Globemaster III ВВС США

Модель военного транспортного самолета Y-20 на стенде Авиационной корпорации Китая (AVIC) на Aviation Expo China 2015 в Пекине. Джейсон Ли / REUTERS

Су Бин признал себя виновным в сговоре в 2017 году за кражу технических данных, связанных с C-17, у Боинга и ВВС США.

Неясно, использовал ли Китай информацию о С-17 для создания Y-20 — Пекин отрицал кражу американской технологии для своих систем вооружений — но сходство очевидно, от носа до стабилизатора хвоста.

Независимо от того, вкладывает ли Китай деньги в исследования и разработки или совершает кражу интеллектуальной собственности, у американских чиновников есть повод для беспокойства.