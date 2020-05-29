Саудовская Аравия сражается за рынок нефти, вытесняя оттуда конкурентов — Михаил Крутихин

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Саудовская Аравия не всегда демпингует. Она действительно сражается за рыночные ниши, вытесняя оттуда конкурентов. Об этом изданию «Экономические новости» заявил экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

«При этом Саудовская Аравия действует довольно осторожно. Она понимает, что всех конкурентов она не заместит. Просто физически у нее не будет столько нефти, чтобы всех заместить. Однако она делает это, предлагая серьезные скидки на рынках от Китая до Европы, где действует, например, Россия. Но скидки предлагаются тоже осторожно. Очень большие они стараются не предлагать и смотрят на цену российской нефти. Потом предлагают скидку, не очень большую, но привлекательную. То есть это фактически не демпинг, а взвешенная ценовая политика», — утверждает аналитик, информирует enovosty.com/news.

«Тем более, что Саудовская Аравия в этом случае маневрирует не добычей, а экспортом. Она за период с конца марта по апрель накопила гигантские запасы нефти в наземных хранилищах по всему миру от Южной Африки до Японии и от Египта до Соединенных Штатов. И способна эти хранилища использовать для того, чтобы резко увеличить экспорт или обеспечить дополнительные поставки. Кроме того, Саудовская Аравия накопила очень много нефти в супертанкерах, которые используются как хранилища на море. Маневрируя этими большими объемами Саудовская Аравия вполне может победить любого конкурента», — подчеркнул Михатл Крутихин.

Самые крупные игроки, которые производят больше всего нефти внутри ОПЕК, это Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, — отметил эксперт. Они действуют согласованно, не противоречат никогда друг другу и, если уж сокращать, то сокращают вместе, а если увеличивать, то увеличивают вместе. Иногда им приходится справляться с такими обстоятельствами, как эмбарго на поставки нефти из Ирана. Или нежелание инвесторов, например в Ираке, сокращать добычу. Или исчезновение Ливии с нефтяного рынка из-за политических событий. То есть эти страны являются фактически главными силами на этом рынке и определяют позицию ОПЕК.