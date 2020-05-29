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Протестов не будет, Россия – не Украина

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Чтобы понять, чем на самом деле отличается американское общество от русского, надо смотреть не на слова, а на действия.

Сергей Мохнаткин в российском суде. Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС, информирует enovosty.com/news.

Об этом написал главный редактор Newsader Александр Кушнарь.

Сергей Мохнаткин вступился за женщину – и отсидел 10 лет. Вся поддержка, которую ему смогли оказать сограждане – это косноязычные некрологи в социальных сетях. В Миннеаполисе полицейские погубили афроамериканца – город был буквально сожжен и разгромлен протестующими.

Накануне Виктор Шендерович сказал на «Эхе» о живодерах с интеллектом гиены: «Они хорошо ориентируются тактически, вот там взять, осудить, свинтить, оболгать. Дискредитировать. Это они умеют. Исторически они идиоты. Они троечники по истории или двоечники, они не понимают, что когда выйдут на улицы не Фельгенгауэр с Плющевым и не Азар с плакатиком, а когда выйдут те, кого они доведут, когда гиря до полу дойдет».

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Мой прогноз, основанный на многолетнем наблюдении за происходящим и постоянно подтверждающийся, более пессимистичен: к сожалению, никто никуда не выйдет, а если выйдет, то это опять будут белые шарики, аплодисменты с криками «Позор!» и избитая Дарья Сосновская, за которую никто не вступится, потому что Мохнаткина больше нет.

Гражданское общество – это общество Мохнаткиных. Оно – побеждает, как победили украинцы в 2014-м году. Если в стране крики «Позор!» и некрологи заменяют врачей, которые приезжают на Майдан забирать раненых митингующих, то никакой страны нет, а есть умирающая цивилизация, расползающаяся прямо у нас на глазах.

В том-то и трагедия, друзья, что Мохнаткин – это исключение, а не правило. Он умер в социальной одиночестве – в этом весь ужас.

Напомним, российский политический активист и правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. По информации российских СМИ, Мохнаткин умер в больнице, где лежал с травмой позвоночника.

Сергей Мохнаткин  большую часть последних лет провел в российских тюрьмах, где потерял здоровье.

Российский правозащитник впервые был осужден в 2010 году. Он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции на митинге 2009 года и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Мохнаткин не признал вину. Он говорил, что проходил мимо митинга на Триумфальной площади, увидел, как полицейские применяли силу к женщине, и решил ей помочь. Обвинение утверждало, что он сломал полицейскому нос.

В апреле 2012 года Мохнаткин был помилован указом президента Медведева. Однако в 2013 году его снова задержали на Триумфальной площади по той же статье. В 2014 году Мохнаткин получил четыре с половиной года колонии. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.

В 2016 году Мохнаткина приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы за оскорбление начальника отряда колонии.Во время отбывания наказания Сергей Мохнаткин несколько раз устраивал акции протеста и голодовки, жалуясь на условия содержания и состояние здоровья.

В 2017 году суд города Котласа, в колонии которого отбывал наказание Мохнаткин, приговорил активиста, уже отбывавшего срок за нападение на полицейских на митинге, еще к двум годам лишения свободы за дезорганизацию работы колонии. На свободу Мохнаткин вышел в декабре 2018 года, после того как суд отменил решение о его аресте по новому делу.

Волнения и протесты в Миннеаполисе, США  начались еще после того, как четверо полицейских убили при задержании афроамериканца. Почти десять минут один из стражей правопорядка применял к нему удушающий прием, игнорируя требования прохожих прекратить бессмысленную и жестокую пытку.

На записи видео, которое стало «вирусным» в соцсетях, видно как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный был в наручниках и не мог сопротивляться. Сначала он несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Президент США Дональд Трамп поручил ФБР и министерству юстиции ускорить расследование трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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