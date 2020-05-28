Массовые беспорядки в Миннеаполисе переросли в погромы, грабежи и мародерство (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Массовые беспорядки в Миннеаполисе переросли в погромы, грабежи и мародерство (ВИДЕО) Массовые беспорядки в Миннеаполисе переросли в погромы, грабежи и мародерство (ВИДЕО)

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Сотни молодых людей после стычек с полицией начали грабить магазины и банки.

Протесты в Миннеaполисе. Фото: EPA, информирует enovosty.com/news.

Один из мародеров был застрелен владельцем ломбарда. Полиция огнестрельное оружие не применяла. Для разгона толпы использовали слезоточивый газ.

Об этом сообщает израильский сайт Ynet, цитирующий американские СМИ.

Волнения начались еще после того, как четверо полицейских убили при задержании афроамериканца. Почти десять минут один из стражей правопорядка применял к нему удушающий прием, игнорируя требования прохожих прекратить бессмысленную и жестокую пытку.

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На записи видео, которое стало «вирусным» в соцсетях, видно как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный был в наручниках и не мог сопротивляться. Сначала он несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Президент США Дональд Трамп поручил ФБР и министерству юстиции ускорить расследование трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими. Об этом он заявил в своем микроблоге Twitter.



Демонстранты промывают молоком глаза человеку, пострадавшему от слезоточивого газа. Фото: EPA

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Building burns as riots erupt in Minneapolis following death of George Floyd Building engulfed in flames as riots erupt in Minneapolis following the death in police custody of George Floyd. https://abcn.ws/2TLySr7 Publiée par ABC News sur Jeudi 28 mai 2020

Выступив с протестами против полицейского произвола, который привел к гибели афроамериканца Джорджа Флойда, жители Миннеаполиса принялись грабить местные магазины. Однако мотивом местных жителей могла стать не жажда наживы, а протест против безнаказанности полицейских. Арестовать всех жителей Миннеаполиса полиция не сможет.

🇺🇸 Повозмущавшись немного полицейским произволом, который привел к гибели чернокожего Джорджа Флойда, жители Миннеаполиса принялись с удовольствием грабить местные магазины. Тащат всё, что попадется под руку. Publiée par Рустем Адагамов sur Jeudi 28 mai 2020

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном в четверг.

«Власти США должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие, когда они все же происходят. Должны быть изменены процедуры, введены в действие профилактические меры, но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления», — сказала она.

«Насилие и уничтожение имущества не решит проблему жестокости полиции и закрепленной дискриминации. Я настоятельно призываю протестующих выражать свои требования о справедливости мирным путем, а полицию — проявлять максимальную осторожность, чтобы не подогреть нынешнюю ситуацию еще большим применением чрезмерной силы», — подчеркнула глава УВКПЧ ООН.

Тысячи жителей США и других стран подписали петицию с требованием расследовать убийство и арестовать причастных к преступлению полицейских.