Газпром может обанкротиться из-за низких цен и катастрофического снижения объемов экспорта — Михаил Крутихин

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Цены на газ в Европе в мае резко снизились. 22 мая цены на газ на торговой площадке TTF в Нидерландах упали до уровня $24 за тысячу кубометров. Конечно, это никаких расходов Газпрома не оправдывает.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» заявил экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

«Выжить Газпром может и при $60, но для того, чтобы покрывать свои издержки, ему необходимо где-то $100 за тысячу кубометров. Если это все будет продолжаться, то Газпром может просто обанкротиться или правительству придется все-таки разделять Газпром на какие-то составные части, где несколько компаний будут заниматься разведкой и добычей, какая-то государственная компания будет заниматься транспортировкой газа, будут компании по его распределению и реализации. Что-то может случиться с компанией Газпром, поскольку мы уже видим, что в первом квартале она понесла очень большие убытки из-за низких цен и катастрофического снижения объемов экспорта», — утверждает Михаил Крутихин, информирует enovosty.com/news.

Михаил Крутихин также прокомментировал вопрос снижения доходов Газпрома из-за снижения экпорта газа в Турцию, которая сократила в семь раз поставки российского газа.

«Турция диверсифицировала источники получения газа и предпочитает сейчас получать газ в сжиженном виде. Ей, во-первых, это дешевле, а во-вторых, это делает ее независимой от России в обстановке, когда с РФ у нее есть нерешенные военно-политические проблемы в Сирии, Ливии и т.д. Это вполне естественно. А зависеть от Газпрома Турция не хочет и не будет в будущем.

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Что касается поставок в Азию. Есть одна труба «Сила Сибири». Она пока не может поставлять много газа в Китай, но и китайцам это особо не нужно. Скорее всего, они не согласятся ни на какую вторую трубу. Они уже 15 лет отвергают все предложения России и на «Силу Сибири» согласились с большим трудом. Поэтому ожидать какого-то увеличения экспорта российского газа в Азию и связывать его с экспортом в Европу или Турцию бессмысленно», — заявил аналитик.