В Италии снова растет число смертей от COVID-19

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В Италии от COVID-19 за сутки умерли 382 человека

В Италии за последние сутки от COVID-19 умерли 382 человека, что на 49 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Количество инфицированных за последние сутки составило 2091 человек, в то время, как днем ранее количество официально подтвержденных случаев заболевания составило 1739 человек.

Общее количество официально подтвержденных случаев заболевания составило 201 505 человек, что является третьим по величине показателем после США и Испании.

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По состоянию на 28 апреля в реанимации находится 1863 человек. Общее число выздоровевших составляет 68 941 человек.

Напомним, ранее глава ВОЗ предупредил, что пандемия COVID-19 «далека от завершения», а нехватка вакцин против других заболеваний может привести к появлению других эпидемий