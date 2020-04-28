Пандемия COVID-19 «далека от завершения», — ВОЗ

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Глава ВОЗ предупреждает, что пандемия COVID-19 "далека от завершения", а нехватка вакцин против других заболеваний может привести к появлению других эпидемий

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что пандемия COVID-19 «далека от завершения». Об этом пишет Reuters , информирует enovosty.com/news.

ВОЗ обеспокоена ростом числа случаев заболевания и смертей в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. «Нам предстоит долгий путь и у нас еще много работы», — сказал Гебреисус. Глава ВОЗ добавил, что вторую волну вспышки пандемии можно предотвратить с помощью правильных действий.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан подчеркнул, что еще слишком рано осуществлять смягчение карантинных ограничений.

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В ВОЗ также предупредили, что в 21 стране мира отмечается нехватка вакцин против других заболеваний из-за введенных ограничений по пересечению границ и сбоев в работе транспорта, что может привести к вспышкам других эпидемий