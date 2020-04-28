РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.04.2020 г.
20:47Ситуация для того, чтобы убрать Путина от власти, "полностью созрела", - Швец
19:58В Италии снова растет число смертей от COVID-19
19:38Пандемия COVID-19 "далека от завершения", - ВОЗ
17:17В Пентагоне обнародовали новые доказательства существования НЛО (ВИДЕО)
16:16"Весь город загружен пневмонией, "короны" очень много": Белорусский врач рассказал о ситуации с COVID-19 (ВИДЕО)
15:03Столтенберг подчеркнул важность ядерного оружия для НАТО
12:47Коронавирус атаковал армию Путина
Все новости мира

Аналитика

27.04.2020

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Продолжить начатую ранее тему нефтяного потопа, который вместе с коронавирусом накрывает планету, побудила так называемая «отрицательная стоимость» нефти, ...
23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...
20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...

Последние новости

28.04.2020 г.
20:59 В США ученые обнаружили старинную испанскую крепость
20:47 Ситуация для того, чтобы убрать Путина от власти, "полностью созрела", - Швец
20:36 СБУ блокировала финансирование террористических организаций «Л/ДНР»
20:18 В РФ жители небольшого городка поймали местных чиновников, поджигавших леса (ВИДЕО)
19:58 В Италии снова растет число смертей от COVID-19
19:38 Пандемия COVID-19 "далека от завершения", - ВОЗ
19:23 Даниил Богатырев рассказал о перспективах отправки украинских заробитчан чартерами в ЕС
18:59 Террористы «ЛНР» проводят спецоперацию по уничтожению угольной промышленности Украины, - Злой Одессит
18:49 Из-за хаоса вокруг чартеров в Финляндию и Польшу пострадают украинские заробитчане
18:19 Садовой самоизолировался с подозрением на Covid-19
17:57 В Кабмин поступают запросы от других стран в потребности работников из Украины, - Кулеба
17:36 Киберполиция разоблачила преступников в проведении незаконных операций с электронными деньгами
17:17 В Пентагоне обнародовали новые доказательства существования НЛО (ВИДЕО)
16:58 На Донбассе оккупанты РФ готовят провокацию на майские праздники, - разведка
16:48 Хакеры все чаще используют COVID-19 для доступа к банковским счетам
16:16 "Весь город загружен пневмонией, "короны" очень много": Белорусский врач рассказал о ситуации с COVID-19 (ВИДЕО)
15:58 В Нацбанке ответили на основные вопросы по новым правилам денежных переводов
15:46 Зеленский подписал закон о запуске рынка земли
15:03 Столтенберг подчеркнул важность ядерного оружия для НАТО
15:00 С 1 мая киевских водителей ждут новые штрафы: начинает работу система видеофиксации нарушений ПДД
14:49 Правление «Укрзализныци» предлагает перевести предприятия корпорации на 4-х дневную рабочую неделю – профсоюзы против
14:40 Стало известно, как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отпразднует свой 5-й день рождения
14:20 Украинская компания представила обновленный беспилотный авиакомплекс "Кобра" (ФОТО)
14:00 В Британии обнаружили автокупе Triumph TR7, простоявшее в сарае 34 года (ВИДЕО)
13:40 Страна факсов: Япония оказалась не готова переводить своих работников на удаленную работу
13:20 В столичной многоэтажке прогремел взрыв: что произошло
13:00 Япония поделилась данными о своей новейшей гиперзвуковой ракете HCM
12:51 "COVID-паспорт": Как туристы смогут попасть в Европу
12:47 Коронавирус атаковал армию Путина
12:40 В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва: подробности
12:20 Лаборатория в Ухане отвергает обвинения в создании COVID-19, но происхождение вируса остается загадкой, - Reuters
11:44 Экономические беды России подрежут крылья Путину, - ИноСМИ
11:39 Рынок труда и карантин: За неделю безработных стало больше на 26 тысяч
11:13 Новый суточный рекорд: В России заболевших на COVID-19 уже больше, чем в Китае и Иране
10:59 В МИД не намерены помогать заробитчанам покидать Украину
10:13 Польша наносит удар по "Северному потоку-2"
09:56 В Украине начинают массово проверять на антитела к COVID-19. С кого начнут?
09:52 Удар по "Газпрому": Власти Польши настаивают на аресте активов «Северного потока-2»
09:41 Коронавирус оставит без работы 195 миллионов человек - доклад ООН
09:39 Новые правила перевода денег: Что меняется с сегодняшнего дня
09:35 Британский ученый заявил о серьезной опасности коронавируса для мозга
09:35 Пентагон показал гигантский НЛО над Землей, "пойманный" военными. Яркое видео
09:20 Нефть вновь лихорадит: цены ушли вниз
08:58 На Донбассе прошли кровавые бои с запрещенным оружием: много убитых и раненых
08:54 В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались свыше 700 человек
08:30 У меня есть хорошая идея: Трамп знает правду о состоянии Ким Чен Ына
07:50 Nissan похвастался своей самой бюджетной моделью (ФОТО)
07:40 ВМФ США официально ввели в боевой состав эсминец Zumwalt
07:30 Стало известно, когда Турция рассчитывает открыть туристический сезон
07:15 В новом дендропарке под Киевом зацвели тысячи тюльпанов (ФОТО)
07:00 ТОП-5 самых надежных гибридных автомобилей
27.04.2020 г.
22:45 Мир застыл в ожидании: как сейчас выглядят самые людные места в крупных городах мира (ФОТО)
20:59 Ученые считают, что COVID-19 был найден еще в 2013 году
20:20 COVID-19 топит российский флот, - Злой Одессит
20:06 В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
19:58 Контрразведка разоблачила очередные попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами
19:42 В сети появились фото с последствий лесных пожаров под Житомиром (ФОТО)
19:25 Древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось
18:57 Нам нужно ценить ту программу МВФ, которая у нас есть, - Александр Палий
18:30 Стало известно, как банки будут работать на майские праздники
Все новости »

Пандемия COVID-19 «далека от завершения», — ВОЗ

Главная » Последние новости » Новости мира » Пандемия COVID-19 "далека от завершения", - ВОЗ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава ВОЗ предупреждает, что пандемия COVID-19 "далека от завершения", а нехватка вакцин против других заболеваний может привести к появлению других эпидемий

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что пандемия COVID-19 «далека от завершения». Об этом пишет Reuters , информирует enovosty.com/news.

ВОЗ обеспокоена ростом числа случаев заболевания и смертей в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. «Нам предстоит долгий путь и у нас еще много работы», — сказал Гебреисус. Глава ВОЗ добавил, что вторую волну вспышки пандемии можно предотвратить с помощью правильных действий.

Пандемия COVID-19 «далека от завершения», — ВОЗ

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан подчеркнул, что еще слишком рано осуществлять смягчение карантинных ограничений.

Читайте: Карантин против коронавируса - не панацея, - ВОЗ

В ВОЗ также предупредили, что в 21 стране мира отмечается нехватка вакцин против других заболеваний из-за введенных ограничений по пересечению границ и сбоев в работе транспорта, что может привести к вспышкам других эпидемий


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 132

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Все статьи


Читайте также

Первая в мире вакцина от COVID-19 прошла первую стадию клинических испытаний
 Билл Гейтс дал свой прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса
Швейцария уже в октябре нынешнего года начнет прививать всех жителей страны от COVID–19
 Германия начала клинические испытания на людях вакцины против COVID–19
Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19
 Массовое производство вакцины от COVID-19 запущено в Великобритании
Если учёные не разработают вакцину, карантин может продлиться до 2022 года, - учёные
 В ООН предупредили об опасности: Коронавирус угрожает жизни сотен тысяч детей

Армия

Бронированная машина Hummer (США)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Ефремов
Александр
Фирташ
Дмитрий
Бекешкина
Ирина
Луценко

Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет (13917)

В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер (11250)

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (9630)





Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 