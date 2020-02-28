Страны ОПЕК планируют сокращение объемов добычи нефти из-за коронавируса

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Страны ОПЕК планируют увеличить сокращение объемов добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Некоторые члены ОПЕК настаивают на необходимости дополнительного сокращения добычи нефти. Данное решение было вызвано снижением цен на нефть, которые уже упали ниже 50 долларов за баррель на фоне опасений сокращения спроса на нефть из-за коронавируса. Об этом сообщают Алекс Лоуер и Дмитрий Жданников в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность снижения объемов добычи нефти во втором квартале 2020 года на 1 млн баррелей в сутки, в то время как ранее планировалось сократить добычу на 600 000 баррелей в сутки.

Страны, входящие в ОПЕК+, уже сократили добычу нефти на 1,7 млн ​​баррелей в сутки в рамках соглашения, действие которого продолится до конца марта. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 5-6 марта в Вене, где крупнейшие мировые производители нефти должны принять решение относительно дальнеших объемов добычи

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Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%