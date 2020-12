Королевские ВВС Великобритании опубликовали видео приземления C-17 на грунтовую взлетно-посадочную полосу

Британские Королевские ВВС (RAF) опубликовали короткий видеоролик, на котором показан транспортный самолет C-17 Globemaster III, приземлившийся на грунтовой взлетно-посадочной полосе.

Британский стратегический транспортный самолет большой дальности и большой грузоподъемности провел взлетно-посадочные тренировки на взлетно-посадочной полосе в рамках испытаний, направленных на расширение возможностей C-17 для посадки на взлетно-посадочные полосы с не очень хорошим покрытием.

«Даже на полуподготовленных взлетно-посадочных полосах (SPRO) C-17 может приземляться и взлетать с массой 220 тонн! Это эквивалент 37 000 средних индеек или 9700 6-футовых рождественских елок, если быть точным! »- говорится в сообщении 99-й эскадрильи в субботу в Twitter.

Полуподготовленная взлетно-посадочная полоса представляет собой грунтовую посадочную площадку, очищенную от обломков и препятствий.

Что касается C-17, то он является предпочтительным самолетом для стратегических военных операций из-за его большой грузоподъемности, неограниченной дальности полета за счет дозаправки в воздухе и короткой посадки.

С-17 могут осуществлять полеты в более ограниченные места и районы в различных погодных условиях, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности военных истребителей, а также обеспечивать быстрое реагирование в стране и за рубежом в ответ на операции по оказанию гуманитарной помощи.

Эти тяжелые стратегические транспортные самолеты большой дальности могут выполнять полеты вблизи потенциальных районов боевых действий, миротворческих и гуманитарных операций по всему миру.

Here’s ZZ177 showing us all how it’s done on Boxing Day! 🥊 📦 🛫

Even on Semi-Prepared Runway Operations (SPRO), the C-17 can land and takeoff at 220 tonnes! That’s the equivalent of 37,000 medium turkeys or 9,700 6ft Christmas trees, to be precise! 🦃🎄#99Sqn #C17 #RAF #SPRO pic.twitter.com/HMjNHnFc8p

— 99 Squadron RAF (@99Sqn) December 26, 2020