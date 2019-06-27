США обращаются к союзникам по НАТО с призывом осудить действия Ирана

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Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер обратился к союзникам по НАТО с призывом публично осудить враждебные действия Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер обратился к союзникам по НАТО с призывом публично осудить враждебные действия Ирана и рассмотреть вопрос об их участии в разрабатываемом плане по улучшению защиты стратегических водных путей вблизи Ирана, — сообщают Фил Стюарт, Робин Эммотт и Сабин Сиеболт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Эспер также призвал помочь перевести напряженность в отношениях с Ираном с военного пути, включая иранские действия по ликвидации американского беспилотника, на дипломатический путь.

«Мы не стремимся к вооруженному конфликту с Ираном, но мы готовы защищать силы и интересы США в регионе. Никто не должен ошибочно принимать сдержанность за слабость», — заявил Эспер журналистам, рассказывая о закрытых дискуссиях в штаб-квартире НАТО.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил о возможности уничтожения части Ирана, если Исламская Республика нападает на «какой-либо американский объект».