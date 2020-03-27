В Италии эпидемия коронавируса еще не достигла своего пика
В Италии эпидемия коронавируса еще не достигла своего пика, поскольку количество заболевших увеличивается
Глава национального института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро сказал, что распространение коронавирусной инфекции в стране еще не достигло своего пика, информирует enovosty.com/news.
По сравнению с предыдущим днем количество смертельных случаев возросло на 50 и по состоянию на 27 марта составляет
8 215. Количество заболевших возросло до 80 539. «Мы еще не достигли пика», — сказал Сильвио Брусаферро, добавив, что отмечаются «признаки замедления» инфицирования людей.
Италия была первой западной страной, которая ввела жесткие ограничения на передвижение. Уже 5 марта были закрыты все школы и университеты.
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Ранее сообщалось, что в Италии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом