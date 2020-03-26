В Италии растет число заболевших коронавирусом

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В Италии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом

В Италии число заболевших коронавирусом увеличилось до 80 539 человек. А число умерших от коронавируса выросло на 662 человека и составило 8165 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В среду умерли 683 человека, во вторник погибли 743 человек, в понедельник — 602 человека, в воскресенье — 650 человек, а в субботу — 793 человека.

Сообщается, что 10 361 человек полностью выздоровели. В реанимации находится 3612 заболевших.

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В наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Ломбардии сообщили о резком росте смертности. В регионе умерли 4861 человек, а инфицированы 34 889 человек.