Мошенники используют кризис как новую возможность для преступлений, — Европол

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Исполнительный директор Европола Екатерина де Болле сообщила, что преступники быстро воспользовались возможностью использовать кризис в своей мошеннической деятельности

В европейском правоохранительном агентстве Европол сообщили, что преступники охотятся на испуганных людей и подрывают оказание медицинской помощи во время пандемии коронавируса, продавая контрафактную продукцию, выдавая себя за работников здравоохранения и взламывая компьютеры, информируют Экономические Новости.

«Преступники быстро воспользовались возможностью использовать кризис, адаптировав свою деятельность или развивая новые виды преступной деятельности», — заявила исполнительный директор Европола Екатерина де Болле. Она добавила, что «способность организованных преступных групп использовать этот кризис означает, что мы должны быть постоянно бдительными и подготовленными».

В докладе Европола перечислены четыре основных направления незаконной деятельности: киберпреступность, мошенничество, контрафактные и некачественные товары, кражи. Преступники производят и продают контрафактные маски или лекарства, выдают себя за медицинских работников, чтобы проникнуть в дома или на предприятия. В Чешской Республике кибератака привела к отмене запланированных операций.

Ранее сообщалось, что в Украине Киберполиция успешно блокировала деятельность хакеров, выводящих средства из электронных сервисов