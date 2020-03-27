Киберполиция успешно блокировала деятельность хакеров

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Киберполиция успешно блокировала деятельность хакеров, выводящих средства из электронных сервисов

Киберполиции разоблачила двух киевлян в распространении вредоносного программного обеспечения. С помощью популярного видеохостинга злоумышленники распространяли вирус и получали логины и пароли к различным системам интернет-банкинга, аккаунтам социальных сетей и электронной почты, информирует enovosty.com/news.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 26-летнего хакера и его 20-летнего сообщника в распространении вредоносного программного обеспечения.

Киберполиция установила, что двое жителей Киева были участниками хакерского форума. Один из них имел собственный канал на популярном видеохостинге, с помощью которого распространял вредоносное программное обеспечение. Таким образом он получал логины и пароли от вебсервисов, которые сохраняются в настройках браузера. После чего, используя логин и пароль жертвы, фигуранты выводили средства из различных электронных сервисов (электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом).

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. По их результатам изъято мобильные телефоны, компьютерную технику. Изъятое направлено на экспертизу.