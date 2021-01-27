Собчак потроллила дворец Путина, показав, кому он на самом деле принадлежит

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Собчак в своём instagram потроллила оправдания Путина по поводу скандального дворца

Известная телеведущая и политик Ксения Собчак в свойственной ей манере высмеяла новость о том, что дворец в Геленджике якобы принадлежит не главе Кремля Владимиру Путину, а частным предпринимателям. Собчак в сторис на странице в instagram связала дворец с отравителями Скрипаля , информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сделали подборку самых ярких мемов, которые соцсети посвятили дворцу главы Кремля.