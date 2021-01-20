Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия «взорвалась» мемами о дворце Путина

Главная » Последние новости » Новости общества » Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина

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Фонд борьбы с коррупцией опубликовал большое расследование о дворце в Геленджике, который предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. По площади его территория сравнима с 39 княжествами Монако, а его стоимость ФБК оценило в 100 миллиардов рублей.

На одном из этажей расположены спа-зоны, парикмахерская, бассейн и прочие помещения для водных процедур. А еще — аквадискотека и комната для грязи.

В России социальные сети не упустили из виду «взрывную» новость и начали генерировать огромное количество мемов. Некоторые оказались очень остроумными:

«Вот вы смеетесь над Путиным, что у него там склад грязи запроектирован во дворце. А может быть это гостевая комната на случай, если Соловьев приедет очередное интервью брать. Ну не в чайном домике же его селить…»;

«Да там в так называемой читальне не нашлось места ни для одной книги, комната с книгами — библиотека, даже для вида не предусмотрена. Зато есть комната для грязи, ну и весь дворец для плесени»- комментируют пользователи соцсетей.

вы не поверите но это склад для грязи во дворце Путина pic.twitter.com/YHsl5D7PJO — Настя Кадетова (@kadetovaa_) January 19, 2021

Дворец Путина — это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи. И даже уже идеи для комнат заканчиваются и ты строишь комнату для грязи pic.twitter.com/rAsjDcFUW3 — Велик (@annavellikok) January 19, 2021

В редакцию нашего микроблога попал подробный план дворца pic.twitter.com/mn0fmrm9DI — Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) January 19, 2021

Хочу снять там концерт https://t.co/9XBDSf7ta4 — Денис Чужой (@fe_city_boy) January 19, 2021

Навальный предоставил неопровержимые доказательства, что Путин и его друзья давно и тяжело переболели коронавирусом. Вкус так и не вернулся pic.twitter.com/nch3pfJeP2 — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 19, 2021

Когда стану богатым у меня будет кальянная с шестом для шаурмы — Гульфик Рабиольский (@rafikkiborg) January 19, 2021

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина», опубликованный на ютьюб-канале Алексея Навального, собрал более 25 миллионов просмотров за первые сутки.

В фильме «Дворец для Путина» рассказывается о возведенном на Черном море под Геленджиком дворце для президента России общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров. По утверждению ФБК, его строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 миллиардов рублей.