Reuters: В Бразилии военные приступили к тушению лесных пожаров в Амазонии (ВИДЕО)

Бразильские военные приступили к тушению лесных пожаров в Амазонии.

Бразильские военные самолеты сбрасывают воду на горящий лес в Амазонии, — сообщают Джейк Спринг и Рикардо Мораес в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Видео, опубликованное Министерством обороны, демонстрирует, как военный самолет сбрасывает тысячи литров воды на горящий лес. Также было опубликовано видео, на котором видны последствия пожаров в лесах Амазонии

По данным агентства космических исследований INPE, по всей Бразилии зарегистрировано около 80 000 пожаров, что является самым высоким показателем с 2013 года.

По словам местного жителя, военнослужащие в окрестностях Порту-Велью координируют противопожарные мероприятия. В Министерстве обороны сообщили, что во всех семи штатах, которые обратились за помощью, военные проводят операции по поддержке уже предпринимаемых действий по пожаротушению. Министр юстиции Серхио Моро также уполномочил военную полицию оказывать помощь в борьбе с пожарами, и 30 полицейских должны быть отправлены на помощь в тушении пожаров.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Больсонаро разрешил использовать вооруженные силы для борьбы с массивным пожаром в лесах Амазонии.

The Fires Are Raging and The Amazonia continues to burn………This is a devastation to Brazil—to the indigenous people who live there and the-plant and animal species that make this the most important bio-diverse Forest!!! President Bolsonaro please… https://t.co/YbxldYw8HY pic.twitter.com/lex4UIwHcg

— Madonna (@Madonna) 22 августа 2019 г.