Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии

Закрыть Отправить

Президент Бразилии разрешил использовать вооруженные силы для борьбы с массивным пожаром в лесах Амазонии

Под давлением международного сообщества, направленного на сдерживание пожаров в лесах Амазонии, президент Бразилии Жаир Болсонаро разрешил использовать вооруженные силы для борьбы с массивным пожаром, — сообщает Виктор Каивано в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В соответствии с президентским указом, разрешающим использование армии, бразильские войска будут помогать в тушении пожаров. Болсонаро сообщил, что военные будут «действовать решительно», чтобы контролировать лесные пожары.

Согласно указу, вооруженные силы будут сотрудничать с органами общественной безопасности и охраны окружающей среды. «Защита леса — наша обязанность», — сказал президент. «Мы знаем об этом и будем бороться с обезлесением и преступной деятельностью, которая подвергает риску людей на Амазонке».

Читайте: Deutsche Welle: Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста

Больсонаро ранее относился к защите тропических лесов как к препятствию для экономического развития Бразилии, в отличие от критиков, которые отмечают, что Амазонка производит огромное количество кислорода и считается важным фактором сдерживания изменения климата.

Тысячи бразильцев провели демонстрации в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и столице Бразилии, требуя от правительства объявить о конкретных действиях по тушению пожаров. Люди также стучали в горшки возле своих домов, что является традиционным способом протеста в Южной Америке.

Напомним, Франция обвинила Болсонаро в том, что он солгал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, и пообещала заблокировать торговое соглашение Европейского союза со между странами ЕС и Южной Америки.