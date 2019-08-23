Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение

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Франция обвинила президента Бразилии Жаира Болсонару во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, включая Бразилию

На фоне эскалации напряженности во взаимоотношениях между Бразилией и мировым сообществом из-за пожаров в Амазонии Франция обвинила президента Бразилии в том, что он солгал французскому президенту Эммануэлю Макрону и пообещала заблокировать торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, включая Бразилию, — сообщает Джон Леисестер в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во Франции считают, что президент Бразилии Жаир Болсонару солгал Эммануэлю Макрону во время саммита в Осаке, когда Болсонару согласился с «насущной необходимостью» решения проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды. «Решения и заявления Бразилии, сделанные в последние недели, ясно показывают, что президент Больсонаро решил не уважать свои обязательства в отношении климата и не вмешиваться в проблему биоразнообразия», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал Францию и сообщил, что «Ирландия не будет голосовать» за торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, «если Бразилия не выполнит свои обязательства по охране окружающей среды».

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Макрон впервые поднял тревогу из-за пожаров в Амазонии вчера, написав в Twitter «Наш дом горит. Буквально. Тропический лес Амазонки — легкие, которые производят 20% кислорода нашей планеты — горит. Это международный кризис. Члены Саммита G7, давайте обсудим эту экстренную ситуацию через два дня!». Его призыв нашел поддержку со стороны Германии, ЕС и других стран.

Премьер-министр Финляндии Антии Ринне, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, сообщил, что «действительно обеспокоен позицией, придерживаемой Бразилией в отношении своих лесов», и назвал пожары в Амазонии «угрозой не только для Бразилии или Южной Америки, но для всей нашей планеты».