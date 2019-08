Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение

Франция обвинила президента Бразилии Жаира Болсонару во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, включая Бразилию

На фоне эскалации напряженности во взаимоотношениях между Бразилией и мировым сообществом из-за пожаров в Амазонии Франция обвинила президента Бразилии в том, что он солгал французскому президенту Эммануэлю Макрону и пообещала заблокировать торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, включая Бразилию, — сообщает Джон Леисестер в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Во Франции считают, что президент Бразилии Жаир Болсонару солгал Эммануэлю Макрону во время саммита в Осаке, когда Болсонару согласился с «насущной необходимостью» решения проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды. «Решения и заявления Бразилии, сделанные в последние недели, ясно показывают, что президент Больсонаро решил не уважать свои обязательства в отношении климата и не вмешиваться в проблему биоразнообразия», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал Францию и сообщил, что «Ирландия не будет голосовать» за торговое соглашение между ЕС и странами Южной Америки, «если Бразилия не выполнит свои обязательства по охране окружающей среды».

Макрон впервые поднял тревогу из-за пожаров в Амазонии вчера, написав в Twitter «Наш дом горит. Буквально. Тропический лес Амазонки — легкие, которые производят 20% кислорода нашей планеты — горит. Это международный кризис. Члены Саммита G7, давайте обсудим эту экстренную ситуацию через два дня!». Его призыв нашел поддержку со стороны Германии, ЕС и других стран.

