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«Мусорная эпидемия»: Англии из-за пандемии грозит «мусорный коллапс», — The Guardian

Главная » Последние новости » Новости мира » "Мусорная эпидемия": Англии из-за пандемии грозит "мусорный коллапс", - The Guardian
 
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Англии из-за пандемии грозит "мусорный коллапс" в сельских местностях

В Великобритании правительство тратит всего менее 2000 фунтов стерлингов в год на продвижение рекомендаций, помогающих туристам уважать дикую природу и ландшафты. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, беспрецедентный рост количества мусора, разрушительных пожаров и «летающих кемпингов» в сельской местности Англии является результатом правительственной политики. Опрос посетителей Lake District этим летом показал, что только 13% опрошенных знали, что должны соблюдать Сельский кодекс.

«Мусорная эпидемия»: Англии из-за пандемии грозит «мусорный коллапс», — The Guardian

Жители сельских местностей сообщают о беспрецедентных проблемах, поскольку миллионы людей вынуждены оставаться в Великобритании и отдыхать в сельской местности из-за карантинных ограничений COVID-19. В сельской местности наблюдались огромные свалки мусора, пожары из-за барбекю, а также много случаев, когда собаки беспокоили домашний скот и диких животных.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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