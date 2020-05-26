Китай усиливает боевую готовность на фоне пандемии COVID-19

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Китай усиливает боевую готовность на фоне пандемии COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай должен усилить свою боевую готовность и улучшить боевую подготовку войск на фоне усиления негативного влияния пандемии коронавируса на национальную безопасность. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Си Цзиньпинь, который возглавляет Центральный военный совет КНР, выступил со своими предложениями во время участия в пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии КНР и Народных вооруженных сил полиции.

По словам Си Цзиньпина, успехи Китая в борьбе с коронавирусом продемонстрировали успех военной реформы. Председатель КНР отметил, что вооруженные силы должны изучить новые способы обучения в условиях пандемии.

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Ранее сообщалось, что Китай увеличил свой оборонный бюджет на 6,6% до 179 млрд долл. Оборонный бюджет Китая в последние годы привлекает к себе внимание из-за начала масштабной модернизации военной техники