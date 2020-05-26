В 3 раза больше, чем у Индии: Китай увеличил оборонный бюджет

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Тем не менее, рост расходов на оборону замедлился после торговой войны между Китаем и США. Это оказало давление на экономику Китая, которая теперь еще больше пострадала от пандемии COVID-19.

Китай в пятницу увеличил свой оборонный бюджет на 6,6 процента до 179 миллиардов долларов США, что является самым низким показателем роста за последние годы на фоне огромных сбоев в экономике коммунистического гиганта из-за пандемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Китай, на вооружении которого состоит самая большая в мире армия из двух миллионов военнослужащих, продолжит снижать темпы роста своего оборонного бюджета до 6,6 процента в 2020 году, согласно проекту отчета о бюджете, который был представлен в пятницу Национальному народному конгрессу (ВСНП), высшему законодательному органу страны.

Оборонный бюджет по состоянию на 2020 год продолжает расти уже пятый год подряд. По данным государственного агентства новостей Синьхуа, это самый низкий показатель роста за последние годы.

Оборонный бюджет Китая в этом году составит около 1,27 трлн юаней (около 179 млрд долларов США) против прошлогодних 177,61 млрд долларов, согласно проекту, представленному NPC.

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Общие расходы Китая на оборону в 2019 году составили всего четверть от расходов Соединенных Штатов.

В четверг пресс-секретарь NPC Чжан Йесуи на брифинге для СМИ преуменьшил критику в связи с отсутствием прозрачности в расходах Китая на оборону, которые, по словам аналитиков, учитывая быстрое расширение военных и современных вооружений Пекина, намного выше, чем было объявлено.

Чжан сказал, что у Китая нет «скрытых военных расходов».

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По его словам, Китай с 2007 года ежегодно представляет отчеты о своих военных расходах в Организацию Объединенных Наций.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), военные расходы Китая на оборону в 2019 году составили 232 миллиарда долларов США.

В то время как Китай сравнивает свои расходы на оборону с США, чей оборонный бюджет, согласно SIPRI, составлял 732 млрд. долларов США, масштабная модернизация обороны Пекина подталкивает Индию и ряд других стран к увеличению собственных оборонных бюджетов для обеспечения разумного баланса сил.

По словам Чжана, в течение многих лет расходы на оборону в Китае остаются на уровне 1,3 процента от его валового внутреннего продукта, что значительно ниже среднего мирового показателя в 2,6 процента.

Оборонный бюджет Китая в последние годы привлек к себе всеобщее внимание, поскольку в стране началась масштабная модернизация, которая включала ряд авианосцев, самолетов-невидимок, быстрое развитие современных военно-морских фрегатов.

Тем не менее, рост расходов на оборону замедлился после торговой войны между Китаем и США. Это оказало давление на экономику Китая, которая теперь еще больше пострадала от пандемии COVID-19.

Источник: Financialexpress