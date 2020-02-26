В Италии от коронавируса умерли 12 человек

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В Италии от коронавируса умерли 12 человек, а число инфицированных достигло 374 человек

В Италии от коронавируса умерли 12 человек. Об этом сообщает Гизельда Вагнони в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло до 374. Количество инфицированных увеличилось более чем на 50 человек по сравнению с днем ранее. Сообщается, что все, кто умерли от коронавируса, были пожилыми людьми. Кроме того, у большинства были серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии число инфицированных продолжает стремительно расти. Кроме того, появились доказательства того, что вирус начал распространяться вместе с отдыхающими и путешествующими европейцами из северных регионов Италии в другие страны ЕС.