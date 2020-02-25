В Италии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 45%

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В Италии за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 45%, а число умерших выросло до 10 человек. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Итальянские власти сообщили, что число людей, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось на 100 человек и составило 322 человека. Некоторые из новых случаев были обнаружены в районах Италии, расположенных далеко за пределами двух наиболее пострадавших северных регионов страны. В частности, было обнаружено три случая заболевания в Сицилии, два случая заболевания в Тоскане и один случай в Лигурии.

Кроме того, что в Италии число инфицированных продолжает стремительно расти, появились доказательства того, что вирус начал распространяться вместе с отдыхающими и путешествующими европейцами из северных регионов Италии в другие страны ЕС. Швейцария, Австрия, Хорватия и Канарские острова сообщили о первых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

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