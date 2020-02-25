Швейцарские власти подтверждают первый случай заражения коронавирусом, — Reuters

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В Швейцарии сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Заболевшим оказался мужчина, который около десяти дней назад посетил Италию

В Швейцарии сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Заболевшим оказался 70-летний мужчина, который был в Италии около десяти дней назад и участвовал в общественном мероприятии под Миланом. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

На данный момент отсутствет информация отосительно того, как мужчина заразился. Люди, с которыми заболевший контактировал, в настоящее время идентифицируются и помещаются на карантин на 14 дней.

Швейцарские власти заявили, что в течение ближайших часов ожидаются результаты 70 проведенных анализов. Однако, по мнению властей, на данном этапе нет необходимости принимать дополнительные меры безопасности, такие как закрытие школ и общественных заведений. В Австрии также сообщили о первых случаях заражения коронавирусом

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Напомним, ранее сообщалось, что учреждения ЕС вводят обязательный карантин для сотрудников, посетивших северную Италию