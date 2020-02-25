Учреждения ЕС вводят обязательный карантин для сотрудников, посетивших северную Италию

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Сотрудники учреждений ЕС, посещающие районы северной Италии, должны оставаться дома в течение двух недель

В Евросоюзе ввели новые правила, согласно которым сотрудники учреждений ЕС, посещающие районы северной Италии, должны оставаться дома в течение двух недель, что может быть повторено государствами-членами в связи с ростом эпидемии в Европе, информирует enovosty.com/news.

Европейский парламент ввел 14-дневный карантин для всех своих сотрудников, которые посещают Ломбардию, Пьемонт, Эмилию-Романью и Венето.

Европейская комиссия обязывает своих сотрудников оставаться дома в течение двух недель в случае посещения ими хотя бы одного из 11 выделенных руководством комиссии городов на севере Италии.

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Согласно правилам Европейского союза, ограничения на поездки и необходимость введения карантина определяются каждой страной-членом ЕС в индивидуальном порядке, однако учреждения блока могут вводить индивидуальные правила для своих сотрудников.