The Washington Times: Пакистан поддерживает решение США о выводе войск из Афганистана

Министр иностранных дел Пакистана сообщил, что решение о выводе американских войск из Афганистана является важным для проведения мирных переговоров между афганскими талибами и США.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши поддержал решение президента США Дональда Трампа о необходимости выведения американских войск из Афганистана, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Шах Махмуд Куреши сказал журналистам, что решение о выводе американских войск является важным для проведения мирных переговоров между афганскими талибами и США.

Куреши говорит, что Пакистан приветствует мирные переговоры, которые состоялись в Абу-Даби, и будет продолжать поддерживать мирный процесс в Афганистане.

Последние переговоры между талибами и специальным посланником США Залмаем Халилзадом были посвящены выводу войск НАТО, освобождению заключенных и прекращению нападений на гражданских лиц проправительственными силами.

Thanks to former President Karzai for bringing #Afghan leaders together today. It is important that everyone speak with one voice on peace. @KarzaiH #Afghanistan pic.twitter.com/whWk4UVJN6

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 20 декабря 2018 г.