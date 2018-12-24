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The Washington Times: Пакистан поддерживает решение США о выводе войск из Афганистана

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Пакистан поддерживает решение США о выводе войск из Афганистана
 
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Министр иностранных дел Пакистана сообщил, что решение о выводе американских войск из Афганистана является важным для проведения мирных переговоров между афганскими талибами и США.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши поддержал решение президента США Дональда Трампа о необходимости выведения американских войск из Афганистана, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Шах Махмуд Куреши сказал журналистам, что решение о выводе американских войск является важным для проведения мирных переговоров между афганскими талибами и США.

Куреши говорит, что Пакистан приветствует мирные переговоры, которые состоялись в Абу-Даби, и будет продолжать поддерживать мирный процесс в Афганистане.

Последние переговоры между талибами и специальным посланником США Залмаем Халилзадом были посвящены выводу войск НАТО, освобождению заключенных и прекращению нападений на гражданских лиц проправительственными силами.

Читайте: The Washington Times: США выводят войска из Афганистана

Халилзад написал, что спасибо бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю за то, что он сегодня собрал вместе всех лидеров Афганистана. Важно, чтобы все поддерживали друг друга.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 164

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