ВМС США провели совместные учения с ВМС Индии (ФОТО)

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ВМС США провели совместные учения с ВМС Индии в Индийском океане

Военные корабли ВМС США группы Nimitz Carrier Strike Group проводят совместные учения с кораблями ВМС Индии в Индийском океане. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Группа Nimitz Carrier Strike Group, состоящая из флагманских ракетных эсминцев класса USS Nimitz (CVN 68), Princeton, Arleigh Burke-class и USS Ralph Johnson (DDG 114), вместе с кораблями ВМС Индии Rana, Sahyadri, Shivalik and Kamorta провела военные учения в Индийском океане.

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Военно-морской флот США регулярно проводит учения в Индо-Тихоокеанском регионе для поддержания свободы судоходства и сохранения международного порядка

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