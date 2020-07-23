Армия США получила новейшую версию танка M1 Abrams

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Армия США объявила, что начались поступления новейшей версии основного боевого танка M1 Abrams, M1A2C (SEP v.3).

Во вторник в пресс-релизе 3-й Бронетанковой бригады говорилось, что бригада Greywolf получила новое дополнение M1A2C (SEP v.3), позволяющее бригаде и армии достигать новых пределов при сражении с противниками и участии в крупномасштабных наземных боях. , информирует enovosty.com/news.

«Это первый раз примерно за 16 лет, когда мы получим новый танк», — сказал подполковник Николас С. Синклер. «Мы будем первыми, кто будет обучен управлению новым танком, поэтому для нас действительно важно убедиться, что мы делаем все правильно».

В течение следующих нескольких недель солдаты Greywolf ознакомятся с новым оборудованием. Они планируют обеспечить, чтобы каждый член экипажа знал, как эксплуатировать, обслуживать и использовать танк.

Синклер заявил, что внутри каждого танка есть встроенный тренажер, который позволяет солдатам выполнять повторения, пока танк стоит, а не перемещается в новое место для проведения симулированных тренировок.

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Встроенный тренажер — одна из многих модернизаций танка, но это не единственное, что делает его превосходящим его предшественников. Есть обновленные системы стрельбы, которые также помогают наращивать боевую мощь.

«Это на несколько лет впереди тех танков, которые у нас были раньше», — сказал сержант Курт Сингер. «Компьютерные системы и системы управления огнем поражают воображение. Вы становитесь более смертоносным, более агрессивным, и все аспекты танка становятся лучше».

Вскоре солдаты доставят танки в поле и проводят стрельбу из огнестрельного оружия, где у них будет шанс проявить себя как самая смертоносная бронетанковая бригада в мире.

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«Солдат делает автомобиль, но автомобиль не делает солдат», — сказал Сингер. «Мы тренируемся больше и серьезнее, чем кто-либо другой, и это видно».

Источник: Defence-blog