Пользователя Instagram оштрафовали за «неуважение к власти» из-за карикатуры Сергея Елкина с Путиным, отбирающим аппарат ИВЛ

Главная » Последние новости » Новости мира » Пользователя Instagram оштрафовали за «неуважение к власти» из-за карикатуры Сергея Елкина с Путиным, отбирающим аппарат ИВЛ Пользователя Instagram оштрафовали за «неуважение к власти» из-за карикатуры Сергея Елкина с Путиным, отбирающим аппарат ИВЛ

Закрыть Отправить

Пользователь Instagram оштрафован в РФ за публикацию с карикатурой художника Сергея Ёлкина.

Публикация в соцсети Instagram карикатуры, где человек, похожий на президента России, забирает у больного маску с кислородом и складывает в коробку с надписью «Помощь другу Дональду», стала причиной штрафа в 30 тысяч рублей (около $400) для жителя Краснодарского края, информирует enovosty.com/news.

Суд решил, что пользователь«разместил сведения порочащие честь и достоинство президента РФ Путина В. В» и счел его виновным, исследовав все доказательства, в том числе «тот факт, что на карикатуре изображен президент РФ, который забирает аппарат ИВЛ у больного с надписью: „Извини чувак, это надо для пиара“», пишет Фонтанка.