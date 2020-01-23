Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, — Reuters
Королева Великобритании одобрила законопроект о Brexit, после он стал законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января
Законопроект о Brexit официально стал законом после его подписания королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг на своей странице в Twitter сообщил, что законопроект о Brexit получил королевское согласие (Royal Assent) и теперь является законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января в 23:00.
✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz
— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) 23 января 2020 г.
Читайте: Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, - Reuters
Теперь в пятницу, 24 января, соглашение должно быть одобрено главами Совета Европы и Европейской комиссии. Кроме того, соглашение будет проходить ратификацию в парламенте ЕС. Голосование по соглашению состоится 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.