Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, — Reuters

Королева Великобритании одобрила законопроект о Brexit, после он стал законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января

Законопроект о Brexit официально стал законом после его подписания королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг на своей странице в Twitter сообщил, что законопроект о Brexit получил королевское согласие (Royal Assent) и теперь является законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января в 23:00.

✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) 23 января 2020 г.

