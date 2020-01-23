Королева Великобритании окончательно утвердила Brexit, — Reuters

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Королева Великобритании одобрила законопроект о Brexit, после он стал законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января

Законопроект о Brexit официально стал законом после его подписания королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг на своей странице в Twitter сообщил, что законопроект о Brexit получил королевское согласие (Royal Assent) и теперь является законом. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января в 23:00.

Теперь в пятницу, 24 января, соглашение должно быть одобрено главами Совета Европы и Европейской комиссии. Кроме того, соглашение будет проходить ратификацию в парламенте ЕС. Голосование по соглашению состоится 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.