«Жирный крест на всей внешней политике Путина»: Пионтковский пояснил важность событий в Беларуси

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Нынешний внешнеполитический вектор России строится на главном тезисе Путина — преодолении последствий крупнейшей, на его взгляд, геополитической катастрофы ХХ века, распаде СССР.

Людей на улицы в Беларуси вывела наглая фальсификация выборов, а также — насилие и зверства со стороны силовых структур Беларуси. Такое мнение в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» высказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский: , информирует enovosty.com/news.

«Людей на улицы Беларуси вывела наглая фальсификация выборов со стороны Лукашенко. Стоит отметить, что Александр Григорьевич прибегал к подобным манипуляциям неоднократно и для него подобные методы борьбы с политическими оппонентами не впервой. Вторая причина, по которой протестная активность на улицах страны резко выросла – это насилие и зверства со стороны силовых структур Беларуси.

Шоком для беларусов стала запредельная гестаповская жестокость ОМОНа. Вы знаете, я человек не молодой и я прекрасно помню весь постсталинский Советский Союз. Но даже в те времена не наблюдалось ничего подобного. Именно этот фактор резко усилил сопротивление общества.

Безусловно, в ближайшем будущем может произойти еще очень много событий, в том числе и трагических. Вполне допускаю, что со стороны Лукашенко будет предпринята еще одна попытка по жестокому подавлению оппозиции. Но уже сегодня могу констатировать с твердой уверенностью, что то, чего Кремль добивался целых 25 лет от Беларуси – «глубинная интеграции», а, по существу, аншлюс — уже никогда не осуществится. Мы видели эти сотни тысяч людей на площадях и улицах по всей стране. Перед нами открылась совершенно новая Беларусь, о которой мы не знали. Оказалось, что выросла и сформировалась европейская нация, которая уже никогда не откажется от своего суверенитета и своей независимости», — рассказал политолог.

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Кроме того, Андрей Пионтковский считает, что события, которые сейчас происходят в Беларуси, имеют всемирно-историческое значение и их можно назвать «жирным крестом на всей внешней политике Путина»:

«Нынешний внешнеполитический вектор России строится на главном тезисе Путина — преодолении последствий крупнейшей, на его взгляд, геополитической катастрофы ХХ века, распаде СССР. В понимании Кремля– это аншлюс Беларуси, полное покорение Украины, восстановление «исторической справедливости» в Прибалтике, а далее — война со всем миром. Именно эти амбиции Кремля не удалось до конца реализовать в Украине, а в Беларуси путинская имперская повестка дня раз и навсегда будет похоронена. Думаю, он пока еще этого не осознал. Он полагает, что контролирует ситуацию и выбирает между двумя вариантами разрешения белорусского кризиса, каждый из которых поможет ему добиться желанного аншлюса Беларуси», — считает Пионтковский.

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