В Кремле допускают «слив» Лукашенко: Пионтковский назвал двух кандидатов на его место

Главная » Последние новости » Новости мира » В Кремле допускают «слив» Лукашенко: Пионтковский назвал двух кандидатов на его место В Кремле допускают «слив» Лукашенко: Пионтковский назвал двух кандидатов на его место

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У Москвы уже есть замечательные кандидаты на пост Президента Беларуси.

Большинство в окружении Путина придерживаются мнения, что Лукашенко нужно «слить». Об этом в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» рассказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

«Путин отмороженный на всю голову человек, как и Лукашенко. Но он понимает, что экспорт силовиков может быть только краткосрочным решением. Гораздо более изящным представляется второй сценарий, к которому склоняется большинство в его окружении. В Кремле допускают «слив» Лукашенко, информирует enovosty.com/news.

Полагаю, вы обратили внимание, что на второй день после зверств силовиков начались неожиданные причитания рептильных путинских СМИ и некоторых приближенных ко двору деятелей культуры, типа Спивакова и Познера, которые начали возмущаться жестокостью минского ОМОНа. Именно этот факт ярко демонстрирует борьбу двух кремлевских фракций, каждая из которых хочет воплотить свой сценарий. Первый сценарий — оказать силовую помощь и давить сопротивление до конца. А второй – взять белорусскую революцию под свой контроль и, если невозможно ее подавить, то как бы возглавить её. Для этого надо отмежеваться от Лукашенко и пойти на новые выборы. Тем более в обойме Кремля уже есть два прокремлевских кандидата — Барбарико и Цепкало. Кроме того, они еще и узники Лукашенко. Барбарико арестован в Беларуси. Цепкало – много времени проводит в Киеве. Кстати, я даже один раз полемизировал с ним на одном из украинских каналов. Цепкало открыто заявляет о том, что Украине следует забыть о Крыме. А вся его предвыборная кампания сводилась к тому, что он бичевал Лукашенко за то, что тот испортил отношения с Россией и не любит Путина. Поэтому у Москвы уже есть замечательные кандидаты на пост Президента Беларуси. Именно такие «вожди революции» примут участие в выборах и кого-то из них вполне можно привести к власти, надеясь на то, что тот же Бабарико и Цепкало став у руля, осуществят давнюю мечту российской имперской элиты — аншлюс Беларуси», — говорит политолог.

Вместе с тем, Андрей Пионтковский уверен, что присоединение Беларуси к России невозможно:

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«Я убежден, что присоединение Беларуси к России невозможно, поскольку протесты показали, что в стране появился новый субъект – белорусский народ и он не позволит провести аншлюс ни Лукашенко, ни Бабарико. Путин в очень сложном положении, пребывает в растерянности», — считает Пионтковский.

Подробнее об этом можете читать в полном интервью на сайте.

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