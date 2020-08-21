Цель Путина — присоединить Украину к российскому военно-террористическому плацдарму ОРДЛО, — Пионтковский

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Россия рассматривает работу Трехсторонней контактной группы как еще один инструмент по поглощению Украины и по легализации боевиков ОРДЛО.

Трехстороннюю контактную группу надо преобразовать в механизм контроля над перемирием и прекращением огня. Такое мнение в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский:, информирует enovosty.com/news.

«…Дело даже не в местоположении этой контактной группы и не в составе ее участников. Главный вопрос — в задачах, которые она решает. Россия рассматривает работу этой группы как еще один инструмент по поглощению Украины и по легализации боевиков ОРДЛО. Ведь если в отношении Беларуси действует план аншлюса, то в отношении Украины — план, согласно которому необходимо интегрировать ОРДЛО в политическое тело Украины. Цель Кремля – добиться полной легализации непризнанных республик в украинском политическом и правовом пространстве. По сути, присоединить Украину к российскому военно-террористическому плацдарму ОРДЛО…» — рассказал политолог.

Кроме того, Пионтковский считает, что гибель украинских военнослужащих на Донбассе для России — это важный элемент политического давления на Украину:

«На мой взгляд, трехстороннюю группу надо преобразовать в механизм контроля над перемирием и прекращением огня. Через пять лет после заключения Минских соглашений выяснилось, что они не работают, потому что Россия никогда не выполнит взятые на себя обязательства. Единственный разумный эффект от этих соглашений может быть только если будет осуществлено длительное прекращение огня, которое последовательно нарушает Россия. Гибель украинских военнослужащих для России — это важный элемент политического давления на Украину: не согласитесь капитулировать -будем продолжат вас убивать».

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Также, российский политолог обратил внимание на важный момент, связанный с «разведением войск»:

«Развести войска — это значит увести их с линии соприкосновения. А мы помним о тех изменениях в, так называемой, Конституции ОРДЛО, которые были приняты в декабре. В них говорится о том, что «законные границы» ОРДЛО – это границы административных областей Украинской Советской Социалистической республики. И об этом украинская сторона не должна забывать, соглашаясь на очередное разведение войск.

Украине необходимо вести переговоры о поддержании механизма прекращения огня с помощью международных посредников. И для этого не нужны Кравчук с Фокиным. Здесь нужны военные специалисты и эксперты», — рассказал Андрей Пионтковский.

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